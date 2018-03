Rythmes scolaires : 4,5 jours aussi à St-Etienne-de-Chigny

Mais les familles sont très partagées.

Dans la liste des communes souhaitant conserver la semaine de 4 jours et demi dans leurs écoles, il y a Chambray-lès-Tours, St Genouph, Château-Renault, St-Pierre-des-Corps depuis ce mardi mais aussi une autre ville de l’agglomération tourangelle : St-Etienne-de-Chigny.

A contre-courant de la tendance nationale (90% des municipalités abandonnent les cours le mercredi matin), les 130 enfants de St-Etienne-de-Chigny continueront donc à prendre leur cartable 5 matinées par semaine en septembre prochain. La décision n’a pas été si simple à prendre, les parents et les enseignants étant très partagés : « on a fait une enquête en novembre-décembre avec un questionnaire développé puis on a demandé au conseil d’école de voter il y a eu 10 voix pour la semaine de 4 jours et demi, 8 contre et une abstention » détaille Arnaud Pipiorski, directeur du service jeunesse de la ville qui gère les activités périscolaires.

Plébiscités, les TAP ont penché dans la balance pour le maintien de cette organisation car même des parents souhaitant le retour à 4 jours de classe en reconnaissaient la qualité (au programme : échecs, tir à l’arc ou formations aux premiers secours). La ville n’exclut pas d’organiser un nouveau sondage l’an prochain auprès des familles pour remettre éventuellement en cause cette organisation.