[#MIAM] Steak ‘n Shake : que vaut le nouveau fast food tourangeau ?

L’enseigne de « burgers premium » vient de s’installer à St-Cyr-sur-Loire.

Amateurs de burgers, cet article s’adresse à vous. Breaking news : il y a un nouvel endroit dans l’agglo pour manger un steak entre deux tranches de bun et c’est à St-Cyr-sur-Loire que ça se passe, tout près d’un opticien et d’un magasin bio de produits locaux, du côté du Boulevard Charles De Gaulle...



Ouvert tout récemment, ce nouvel établissement de la chaîne Steak 'n Shake se présente comme un fabricant de « burgers premium » : viande élevée en plein air dans le Nord-Ouest de la France, fruits et légumes frais préparés en restaurant, frites maison et glaces artisanales pour l’autre spécialité de la maison, les milk shake (Nutella, Smarties, macaron chocolat...).

Plein de suppléments pour les frites

Quand on arrive, à première vue, tout ressemble beaucoup aux autres mastodontes du secteur et à l’esprit des dinners : salle très lumineuse, musique actuelle, banquettes, déco à l’américaine... Et du monde pour faire la queue. De ce côté là, ça va vite : en quelques minutes on arrive au comptoir, tout juste le temps de choisir notre recette de burger. Sur la carte, la sélection est gourmande et originale : au guacamole, aux champignons grillés, légèrement épicée... Pour les frites, une liste de suppléments tous plus alléchants les uns que les autres (cheddar, bacon-cheddar, fromage italien et fines herbes...).

La commande passée, technique à la mode, on nous remet un palet vibrant qui fera du bruit quand le plateau sera prêt. On le pose sur la table et on attend. 5 minutes, 10 minutes... Le gadget fait de la lumière, on s’en inquiète, on pose la question : non, il faut vraiment attendre qu’il vibre dans tous les sens. 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes... Bon, faut pas être pressé. Mais si c’est du maison et que c’est vraiment bon, ça peut valoir le coup (en espérant par ailleurs que c’est plus rapide au drive).

On avait presque fini nos sodas quand, enfin, le petit truc nous sort de notre ennui. D’un côté, nous vous présentons le Bacon Lovers avec ses 4 tranches de bacon (miam !), et de l’autre le Royal avec son oeuf au plat. Première déception : c’est petit. Deuxième revers : ce n’est pas si chaud que ça. Troisième fausse note : la viande est trop cuite. Quatrième remarque : les frites sont molles (et pas très chaudes non plus). Vu le prix (21€90 pour deux formules burger-frites-boisson, dont une avec grande frite et supplément cheddar), c’est cher payé pour un résultat gustatif comparable voire inférieur aux concurrents. Dommage...

