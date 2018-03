Forum de l'emploi et de l'alternance jeudi à St-Pierre-des-Corps

Avec 70 entreprises.

Le Pôle Emploi de Saint-Pierre-des Corps organise, en partenariat avec la mairie de Saint-Pierre-des-Corps et la Mission locale, un forum de l’emploi et de l’alternance ce jeudi 22 mars de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30, à la salle des fêtes,Aavenue de la République, à la mairie.



La journée se déroule en deux temps :



- Une matinée dédiée à un job dating, pour les candidats présélectionnés, par les conseillers Pôle Emploi, correspondant aux profils recherchés par les employeurs



- Forum de recrutement en entrée libre l'après-midi



70 entreprises et acteurs de l’emploi et de la formation professionnelle participent à cette journée. Parmi eux : Aftec Tours, Aftral, Assad-had, Banque populaire, Caf, Campus des métiers et artisanat 37, Cap emploi, Centre de gestion 37, Cirfa Tours Marine nationale, CMA 37, Greta Val de Loire, Groupe imt, Fil Bleu, La Poste, SNCF, Police nationale, Umanis, etc.



De nombreuses opportunités d’emploi (contrats en alternance, CDD, CDI) sont à saisir dans des métiers diversifiés : auxiliaire de vie, technicien logistique, conducteur autocar, responsable de centre de profit, employé libre-service, chargé de clientèle, aide-soignant, aide à domicile, assistant de vie, conseiller accueil, conseiller banque en ligne, couvreur, menuisier, conducteur de travaux, électricien, serveur, informaticien, mécanicien, chargé d’assistance, technicien en pharmacie et cosmétique, développeur, apprenti en cuisine, apprenti en salle, aiguilleur du rail, etc.



Si vous souhaitez participer au job dating le matin, le nombre de place étant limité, il faut s'inscrire au préalable sur jeparticipe-evenement.pole-emploi.fr.

D'après communiqué.