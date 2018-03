A St Avertin, les parents veulent conserver 4 jours et demi de classe

Ils ont voté ce samedi.

4 jours ou 4 jours et demi d’école pour les enfants en primaire et en maternelle ? Le débat agite encore de nombreuses communes cette année en Indre-et-Loire avec une tendance ultra majoritaire : la fin des cours le mercredi matin avec de nouveau une semaine de 4 jours. De nombreuses municipalités ont fait ce choix dès la rentrée 2017, et plusieurs autres les ont rejointes ces derniers mois dont Tours, La Riche et St-Cyr-sur-Loire. Ainsi, à la rentrée 2018, 90% des communes du département auront abandonné la réforme mise en place sous François Hollande pour bénéficier de la dérogation permise après l’arrivée d’Emmanuel Macron au pouvoir.

Pourtant, il y a des endroits ou la possibilité d’une semaine de 4 jours et demi (avec 5 matinées de classe, les enfants étant réputés plus attentifs en début de journée) séduit encore. La preuve à St Genouph et Chambray-lès-Tours dans l’agglomération de Tours, toutes deux ont décidé de ne rien changer.

A St Avertin, les parents semblent également en majorité satisfaits de cette organisation. Ce samedi matin, un vote était organisé dans la salle des fêtes. Deux solutions : conserver le rythme actuel ou abandonner les cours le mercredi matin. Sur 1 779 inscrits, 955 personnes sont venues voter soit une participation de presque 54%. Au final, le maintien de la semaine de 4 jours et demi l’emporte nettement mais sans triomphe : 533 voix pour les 4 jours et demi, 414 voix pour les 4 jours (8 bulletins nuls), soit environ 55%.

Le conseil municipal doit maintenant se réunir pour décider s’il suit le choix des familles, soit un statut quo dans les 4 écoles de la commune. On notera que le score est très serré au groupe scolaire Henri Adam (5 voix d’écart), serré aussi à Léon Brulon, mais à chaque fois en faveur des 4 jours et demi. Aux Grands Champs et à Plantin, les 4 jours et demi sont aussi largement plébiscités par les parents.