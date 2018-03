Circuit Biscuit, le festival craquant pour les enfants

Ça commence samedi et c'est jusqu'au 29 mars.

Pendant 10 jours, 9 spectacles et 26 représentations seront organisés dans les quartiers de Joué-lès-Tours (Espace Malraux, école municipale de musique, médiathèque, Temps Machine, centres sociaux, Espace Saint-Léger, Maison pour Tous, Maison de la Petite enfance), mais aussi à l’Espace Jacques Villeret à Tours et au centre social Equinoxe à La Riche.

Cette 18ème édition très musicale proposera aux tout-petits différentes approches artistiques autour des thématiques de la rencontre, de la joie d’être là, maintenant, et de faire le chemin ensemble. Danse, musique ou chanson, théâtre, contes et comptines, jeux et sons de bouche, ciné-concert...



Lancement du Festival : samedi 17 mars - Espace Malraux

10h : Sortie publique de résidence de la création La nuit/La brume par la Cie 1-0-1 à partir de 3 ans. Sur réservation au 02 47 73 73 31 / p.davy@jouelestours.fr

De 16h à 18h : Le hall et les salles de l’Espace Malraux seront investis par des ateliers, exposition, lectures... Un temps ludique de pratiques artistiques réunissant familles, enfants, parents, professionnels et partenaires…



Programme :

> Ateliers parents-enfants à partager en petits groupes de 16h à 17h30

> Final à écouter tous ensemble à 17h45 : Une histoire racontée, jouée et chantée par tous les intervenants

> Exposition réalisée par les tout-petits à regarder, Les petits riens du 17 au 21 mars

Accès libre, sous réserve des disponibilités dans les ateliers (nombre de places limité) - Inscriptions à partir de 15h15 à l’Espace Malraux.

A voir aussi :



Là (et ici aussi) - Cie Cincle Plongeur// Espace Malraux // Mardi 20 mars à 9h30 et 14h15 // Mercredi 21 mars à 9h30 // Centre social Equinoxe à la Riche // Mercredi 28 mars à 16h

Et là-dedans - Cie La Base // Maison Pour Tous // Mercredi 21 mars à 9h15, 10h30 et 15h

P’tit bonhomme de chemin - La Cie du Souffle au Son // Maison petite Enfance // Jeudi 22 mars à 9h15 et 10h30 // Espace Saint-Léger // Vendredi 23 mars à 9h15, 10h30 et 14h30

Le Chat Malcommode et la Demoiselle Hirondelle - Cie La Lune Rousse // Médiathèque // Samedi 24 mars à 16h et 17h30

ATU et ATOI - Cie Dans ses Pieds // Ecole Municipale de Musique // Dimanche 25 mars à 11h // Lundi 26 mars à 9h30 et 14h15

Mokofina, la fine bouche - Cie LagunArte // Centre social Rabière // Mardi 27 mars à 9h15 et 10h30 // Centre social Vallée Violette // Mercredi 28 mars à 9h30 et 15h // Centre social Morier // Jeudi 29 mars à 9h15 et 10h30

Quand mon cœur bat de toutes les couleurs… - Cie Les Chats Pitres // Espace Jacques Villeret // Mercredi 21 mars à 15h30

Le voyage du lion Boniface – SZ // Le Temps Machine // Mercredi 28 mars à 10h et 14h30

Avec communiqué.