DANSE : "Les rois de la piste" c'est vendredi et samedi à La Riche

Nouvelle création de Thomas Lebrun du Centre Chorégraphique de Tours.

Le pitch :

Une proposition chorégraphique, musicale, théâtrale et burlesque. Vers une critique sociale ciblant la nécessité de séduction dans une danse populaire. Vers une analyse de la représentation et de la place du «soi» sur un plateau ou sur une piste. Par l’investigation, le divertissement, la caricature et le travestissement... Vers une pièce satirique.

Les rois de la piste proposent, entre autres, une multitude de focus sur les habitants ou les passagers de ces espaces limités que sont les pistes de danse, en traversant différents courants de la danse, de la musique et de la mode populaires liés à ces lieux depuis les années 70. La danse et la mode ont toujours joué un rôle clé dans le processus de séduction, mais nous ne sommes pas tous égaux sur le dancefloor !

Les rois de la piste, vendredi 16 et samedi 17 mars à La Pleïade

1h – Dès 15 ans - 14€ / 11€ / 8€ -Informations et réservations : 02 47 38 31 30

Avec communiqué. / Photo : iovino