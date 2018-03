Nouvelles perturbations sur l'A10 cette semaine

Notamment entre Joué-lès-Tours et St Avertin.

En raison - notamment - des travaux d'élargissement de l'A10 entre Chambray et Veigné, des perturbations sont en cours sur l'autoroute. Mais d'autres chantiers vont aussi perturber la circulation cette semaine. Voici le point sur les difficultés attendues :

Ce lundi soir dès 20h et jusqu'à mardi 7h : risque de ralentissement sur une portion de 3 km entre les échangeurs de Saint-Avertin (n°22) et de Joué-lès-Tours (n°24), les automobilistes circuleront sur une seule voie dans chaque sens + fermeture de la bretelle de sortie (gares de péage haute et basse) de Chambray-lès-Tours (n°23) en provenance de Paris. Une déviation est prévue.



Durant les nuits du mercredi 14 et du jeudi 15 mars, entre 20h et 7h : risque de ralentissement sur une portion de 3 km entre les échangeurs de Joué-lès-Tours (n°24) et de Saint-Avertin (n°22), les automobilistes circuleront sur une seule voie dans chaque sens + fermeture de la bretelle de sortie de Chambray-lès-Tours (n°23) en provenance de Bordeaux (déviation) et de la bretelle d'entrée (gares de péage haute et basse) de Chambray-lès-Tours (n°23) en direction de Paris (déviation, aussi).



Jusqu'au vendredi 30 mars à 18h, jour et nuit, week-ends inclus : fermeture de la bretelle d'entrée de Chambray-lès-Tours (n°23) en direction de Bordeaux. Une déviation est mise en place sur le réseau secondaire.