PEINTURE : Lucien Piaulet exposé à St-Cyr-sur-Loire

Pour un hommage à son travail.

Pour marquer les 40 ans de son association, le Grife (Groupe de recherche, d'initiation et de formation esthétique), basé à Blois, expose le peintre saint-cyrien Lucien Piaulet, décédé en 1998 et qui est un de ses fondateurs. L'occasion de rendre hommage à celui qui a si bien su, entre autres, restituer l'atmosphère de la Loire.

Du 17 au 31 mars, une cinquantaine de ses tableaux, sur les 500 qu'il a produits au total, seront aux cimaises du pavillon Charles X.

Né en 1919, Lucien Piau let et sa femme Paulette sont venus vivre à Saint-Cyr après-guerre. Comptable à Tours, cet homme discret était passionné de peinture. Ayant pris des cours de dessin en 1936, il s'est ensuite perfectionné ,entre 1961 et 1971. Avec une prédileclion pour les paysages de Loire, mais aussi les reliefs des Cévennes,où il possédait une maison.

A noter parmi ses distinctions et prix, la Mention spéciale du jury Concours International de la Palme d'Or des Beaux-Arts, en 1975.

