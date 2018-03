Les 10 ans de scène d'Anthony Fraisse à St-Cyr-sur-Loire

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

21 ans, 10 ans de scène et un 3ème album à défendre : Anthony Fraisse est venu faire la fête à l'Escale de St-Cyr-sur-Loire ce week-end. Ce nouvel opus c'est Demain tout commence, avec des sonorités très actuelles rappelant Sainclair ou Calogero. Plus de 600 personnes sont venues voir le Tourangeau et sa voix faisant parfois penser à Eddy Mitchell... Il a même fait un duo vidéo avec Johnny Hallyday... Voici les images en attendant une tournée prévue jusqu'en 2019...

James Techer