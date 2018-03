Opération nettoyage du Cher samedi

Au départ de Savonnières.

Ce week-end est organisée l'opération Fleuves et Rivières Propres. Le concept est on ne peut plus simple : des opérations de nettoyage des bords des cours d'eau, souvent jonchés de déchets.

En Indre-et-Loire, un rendez-vous est donné par les Bateliers du Cher pour les bénévoles motivés... Samedi matin dès 9h, direction la Place des Charmilles de Savonnières pour un départ en bateau avec l'objectif de rendre les berges du Cher plus belles.

Les participantes et participants seront déposés en divers endroits avec des sacs poubelles puis récupérés quelques heures plus tard avec leur "trésor". Tous les détails sur Facebook.