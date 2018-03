Un jeudi enneigé à Rochecorbon

Les photos d'Info-Tours.fr.

Le printemps approchant, c'est peut-être le dernier épisode neigeux de l'hiver alors même si c'est perturbant quand on se lève le matin, il faut profiter du paysage...

Ce jeudi, une fois de plus, la Touraine s'est réveillée sous un manteau blanc, autour de 5 voire parfois 10cm de poudreuse bien glissante... Dès la mi journée avec le retour d'éclaircies et des températures approchant les 10° ça a fondu... Mais de passage à Rochecorbon, on a eu le temps de capturer le village partiellement blanchi, ce qui faisait le bonheur des ados. A découvrir en images ci-dessous..