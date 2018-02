Ben Toury Corporation a enflammé La Parenthèse

Concert réussi ce week-end à Ballan-Miré.

Une Parenthèse pleine à craquer, accueillait ce week-end Ben Toury entouré de Jérémy Bares à la guitare, Florian Pons Batterie, Renaud Paillet Basse.

Pendant plus d'une heure trente l'homme orchestre, piano, harmonica, chant nous a offert un répertoire de rytm'n'blues, Boogie, et même des sonorités de musique classique, il se permet même de revisiter des grands standards tel qu'une reprise de « Mary-Ann » de Ray Charles rebaptisée « Mary-Jane »

Le public conquis lui fit une ovation au moment où le showman lui offre une interprétation avec une partie de piano sur le dos.

Après une heure trente et deux rappels, un beau final, avec des solos époustouflant de Florian Pons à la batterie Jérémy Bares à la guitare et Renaud Paillet à la basse et avec un public debout ben Toury a fait carton plein.

Roger Pichot