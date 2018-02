L'Abri Vélo de St-Pierre-des-Corps est arrivé

Les photos du jour d'Info-Tours.fr.

Fini la selle de vélo mouillée en descendant du train à St-Pierre-des-Corps !

Depuis quelques jours, l'Abri Vélo de la gare est en service pour les cyclistes. Exploité par Fil Bleu, et accessible gratuitement pour les abonnés du réseau bus et tram, il permet de laisser son vélo à l'abri et en sécurité à l'intérieur d'un espace fermé. Il suffit d'accrocher son engin avec son antivol personnel, et de le récupérer au moment désiré. A l'extérieur, des emplacements pour vélos sont également disponibles, et eux aussi ont un toit au-dessus de la tête en cas d'intempéries (ce qui est assez fréquent en ce moment).

Prochainement inauguré officiellement par la métropole, l'Abri Vélo de la gare de St-Pierre-des-Corps peut aussi être utilisé sans être abonné à Fil Bleu, dans ce cas un titre d'accès à 15€ par an peut être délivré par l'entreprise qui exploite le réseau de transport. Vous pouvez ensuite utiliser de manière illimitée votre pass dans les différents abris de l'agglomération (à Joué-lès-Tours, aux stations de tram Rotière et Jean Monnet, à la station Verdun du tram à Tours mais aussi dans plusieurs endroits de Tours Nord comme les quartiers du Beffroi et de Monconseil).

Au total, 8 abris sont disponibles pour les cyclistes dans la métropole tourangelle, soit 300 places protégées.

A noter que si vous avez besoin d'un pass spécial vélo (celui à 15€), les équipes de Fil Bleu seront présentes à la gare de St-Pierre-des-Corps ce mardi 20 et ce jeudi 22 février dès 17h.