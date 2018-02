Le feu dans une boulangerie à St Avertin

Il a vite été maîtrisé.

Une alerte... et pas de gros soucis : c'est le bilan d'une intervention des pompiers d'Indre-et-Loire ce vendredi matin à St Avertin.

Peu après 10h, les secours ont été appelés pour un incendie au Fournil de Pierre, une boulangerie de St Avertin située tout près de l'entrée de l'autoroute A10 et de la zone des Granges Galand. Le sinistre est parti d'un four et il s'est propagé dans le conduit d'évacuation des fumées.

Eteint au moyen d'une lance, l'incendie n'a fait aucune victime en revanche il a fallu évacuer le commerce, ce qui s'est fait dans le calme d'après les secours. Le Fournil de Pierre restera portes closes pendant une durée indéterminée suite à cet incident.