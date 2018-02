Joué-lès-Tours : un rond-point à la place des feux aux 4 Bornes

Début des travaux au printemps.

Des travaux en vue du côté du Boulevard de Chinon à Joué-lès-Tours : la métropole et la ville vont engager un chantier pour se débarrasser des feux tricolores installés au carrefour avec les rues de la Patalisse et du Gravier, l'objectif étant d'installer un rond-point à la place et de faire de nouveaux aménagements paysagers pour rendre les lieux plus agréables.

Ce carrefour dit "des 4 Bornes" est parfois difficile à passer, l'aménagement pourrait donc fludifier la circulation et améliorer le quotidien des piétons, vélos ou personnes à mobilité réduite. La vitesse des véhicules pourrait également se réduire à l'approche de l'intersection, selon le dossier présenté.

Les travaux permettront aussi d'enfouir les réseaux. Le projet prévoit également de déplacer les arrêts de bus pour qu'ils soient accessibles aux fauteuils roulants. Enfin, un parking pourrait être créé suite à l'acquisition d'une parcelle par la ville de Joué-lès-Tours.

Le chantier doit débuter en avril et durer jusqu'en septembre. Pour tout savoir, une réunion publique est prévue le 21 février à 18h30 à la Maison des Association de Joué-lès-Tours, salle 1903.