Explosion swing à Chambray-lès-Tours

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Samedi, la salle Yves Renault de Chambray s'est transformée pour un soir en dance floor avec barbier et disques vinyle.

L'ensemble Swing Explosion, créé pour l'occasion par le collectif Cat's Collector proposait une soirée qui a ravi les afficionados de danse, de swing et de rock'n roll. Sur la scène trois spécialistes du genre : David Costa Coelho, Cat Lee King et Rocking Malek entourés de Stéphane Barral basse, Simon Boyer batterie, François Subin piano, saxo, Mat le Rouge saxo ténor et Anthony Stelmaszack guitare.

Au son des années 40 et 50, pendant toute la soirée les 400 personnes présentes ont pris possession de la piste de danse et pendant les 3 heures de spectacle en live se sont défoulées dans des rock endiablés avec la bonne humeur communicative des « Cat's »

Roger Pichot