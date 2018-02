Exposition sur les Brigades Internationales à St-Pierre-des-Corps

Dès le 13 février.

A l'initiative de Retirada 37 (permettant de faire vivre les mémoires et les valeurs des républicains espagnols exilés), et en partenariat avec l'ACER et l'ONAC, une exposition sur les Brigades Internationales et leur rôle dans la guerre d'Espagne se tiendra à Saint-Pierre-des-Corps, du 13 au 24 février 2018.

Les expositions permanentes se tiendront à la Bibliothèque et au Centre Culturel, sachant que la Bibliothèque est fermée le jeudi, le Centre Culturel le lundi. Au Centre Culturel, des Membres de la Retirada 37 tiendront une exposition d'affiches, de textes ou poèmes relatifs à cette période.

Le 13 à 18 heures 30, l'invitation au vernissage de l'exposition se fera par la Municipalité à la Bibliothèque. Il sera suivi d'une conférence « Regards croisés » en présence de Claire Rol Tanguy et Patrick Amand, un débat s'articulera autour du recueil « Brigadistes », composé de nouvelles écrites par différentes personnalités, auteurs de polars, bandes dessinées, artistes...tous ayant été amenés à croiser le chemin des Brigades Internationales.

Le 16 à 18 heures 30, à la Bibliothèque, une conférence sera animée par Edouard Sill, autour du mouvement anarchiste pendant la guerre d'Espagne « Ni Franco, ni Staline ». Elle sera suivie d'un moment convivial avec la chorale « La p'tite rouge de Touraine » qui chantera quelques chansons adaptées à cette période.

Le 20 à 18 heures 30, à la Bibliothèque, Jean Ortiz présentera son film documentaire « Brigades Internationales entre mémoire et silence ». Un débat convivial s'ensuivra .

Pour clore ces 2 semaines, un concert de Serge Utgé Royo aura lieu le 23 à 20 heures, au Centre Culturel. Fils d'exilés espagnols, dans son spectacle renouvelé, il revient aux sources en portant la mémoire des siens par ses propres chansons mais il reprendra également des chants populaires de la guerre d'Espagne.

En première partie, Véro LP qui chantera Golondrina, un répertoire de chants populaires d'Espagne et d'Amérique latine.

Seul le concert est payant (voir les prix sur le site du Centre Culturel ou téléphoner au 02.47.63.43.15).

D'après communiqué.