Comme un air de Ray Charles et de James Brown à Chambray-lès-Tours

La médiathèque de Chambray s'est mise à l'heure de Ray Charles, Bob Dylan ou bien Otis Redding ce week-end avec Moon Sérénade, ce duo formé de Fred à la guitare et chant, Roman Batterie et basse vocale. Ils ont enchanté les nombreux spectateurs venus écouter les reprises des grands standards du rythm'n Blues, de la Pop, de la Soul et du jazz noir Américain.

Après plus d'une heure sans interruption, la surprise est venue de la salle de laquelle un jeune Saxophoniste ELIO (le fils de Roman) a rejoint le duo pour nous jouer d'une belle manière la dernière reprise : Feel Good de James Brown.

Roger Pichot