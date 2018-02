THEÂTRE : "Un air de famille" à Joué-lès-Tours

Mardi 13 février.

Le pitch :

Un air de famille, comédie créée au début des années 1990, puis adaptée au cinéma, est de retour sur scène.

Comme tous les vendredis soir, les Ménard se réunissent au « Père Tranquille ». Ce soir-là, on fête l'anniversaire de « Yoyo », la belle fille.

Pendant le repas, la mère, sa fille Betty et ses deux fils Henri et Philippe décident de régler leurs comptes. Les secrets de chacun éclatent au grand jour. Et quand Denis, le garçon de café, décide de s'en mêler, un nouvel ordre familial se profile.

Comédie acerbe sur les rapports familiaux, Un air de famille a été créée par le duo Jaoui-Bacri. Agnès Jaoui veut montrer que, 20 ans plus tard, leur pièce n’a pas pris une ride.

A voir mardi 13 février à 20h30 à l'Espace Malraux de Joué-lès-Tours. Tarifs : de 20 à 39€. Avant-scène à partir de 19h30 dans le hall : Et si on se faisait du cinéma ? Carole Lebrun Xtêtes.

Photo : Pascal Victor