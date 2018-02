Neige : nouvelle journée sans transports scolaires mercredi

Sur le réseau Rémi en Centre-Val de Loire.

On n'est pas tous égaux face à la neige ce mardi en Indre-et-Loire... Quelques flocons sont bien tombés en matinée, sur le Nord, l'Est et le Sud de la Touraine mais par exemple à Tours, il a fallu attendre le milieu de l'après-midi pour l'arrivée d'averses conséquentes. A Amboise, le Château a rapidement partagé des photos du paysage :

Concrètement, le bilan matinal faisait état de 3-4cm au Nord du département. D'après les prévisions de Météo France, des chutes de neige sont attendues sur toute la Touraine jusqu'à mercredi midi avec une dizaine de centimètres maximum pour le Nord, peut-être quelques centimètres aussi dans la métropole de Tours où cela commence à tenir à 16h30.

Par précaution, les bus scolaires Rémi ont été supprimés toute la journée par le Conseil Régional et ils le seront à nouveau pour la journée de mercredi sur l'ensemble de la région mais les lignes régulières Rémi circulent sur les axes principaux dégagés. Des opérations de salage se poursuivent pour que les routes soient praticables. La métropole traite actuellement, et depuis 15h, les axes prioritaires avec du sel. Ce sera fini en début de soirée. Les lames sont prêtes sur les véhicules pour dégager de la neige si nécessaire mais actuellement elle fond au contact du goudron. Des équipes seront d'astreinte pour la nuit si besoin.

Du côté du Conseil Départemental, pas de gros soucis : quelques déneigements à faire en matinée sur Bléré, Château-Renault ou Ligueil, les saleuses reprendront leur activité à la nuit tombée pour protéger le réseau. L'inquiétude, avec l'humidité, c'est le risque de verglas. Dans tous les cas, prudence au volant.

Par ailleurs, à la SNCF, d'importants retards de trains sont signalés depuis le début de matinée : un TGV pour Bordeaux prévu à 11h25 a été supprimé. De nombreux autres trains ont eu des retards pouvant atteindre 2h, souvent autour d'1h. Pour les infos en temps réel vous pouvez consulter ce lien. Notez bien que les lignes Fil Bleu circulent toutes, sous réserve des conditions de circulation.

Autre dommage collatéral de la météo : Arcades Institute annonce l'annulation de sa soirée slam ce mardi à Tours. Sur Facebook, une bataille de boules de neige était annoncée ironiquement Place Jean Jaurès. Vu le peu de poudreuse à Tours en début d'après-midi, c'était compliqué... Mais ce n'est peut-être que partie remise.

L'Indre-et-Loire reste en tout cas en vigilance orange. Mercredi matin, on aura encore des flocons, plus rien dans l'après-midi. Météo France assure qu'il y aura une accalmie jeudi (avec du Soleil, sûrement), puis retour d'une perturbation vendredi avec neige possible au début, mais en faible quantité.

Cet article sera actualisé au fil de la journée de mardi, en fonction de l'évolution de la situation.