Un repas de famille théâtral à St-Pierre-des-Corps

Vendredi 9 février au Centre Culturel.

Au coeur d'un repas d'anniversaire entre cousins, une annonce importante est faite par l'un d'entre eux. Comment la parole agit en famille ? Pourquoi peut-elle être empêchée ? Dans un dispositif circulaire, cette pièce baptisée Retrouvailles ! tentt d'appréhender ce qui fait le lien entre les êtres d'une même famille, d'un même spectacle.



Grâce à un canevas élaboré d'improvisations et aux textes d'Amine Adjina, huit acteurs traversent ce rituel familial conçu par la Compagnie du Double, au plus proche du public et de la commune où il se trouve. A l'issue de la représentation, celui-ci est invité à passer un dernier moment avec l'équipe autour des victuailles du repas.

Avec: Pauline Dubreuil, Chloé Duong, Mikaëlle Fratissier, Cécile Le Meignen, Guillaume Mika, Stéphane Ramirez, Samuel Roger et Jean Baptiste Saunier.

Vendredi 9 février 2018 à 20h30,

Salle des Fêtes de Saint-Pierre-des-Corps

34 avenue de la Répubique

Infos et résas sur lacompagniedudouble.fr.