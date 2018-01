Derniers jours : Georges Baylouni expose à St-Cyr-sur-Loire

A voir sans attendre dans le Parc de la Perraudière.

Georges Baylouni, on l’avait rencontré il y a quasiment un an dans son atelier de l’Hôtel Gouin dans le centre de Tours. Il y est toujours, et prolonge même sa résidence jusqu’à fin 2018 avec le soutien du Conseil Départemental. Arrivé en France en 2014, le peinte syrien a réalisé de nombreux tableaux ces derniers mois, des œuvres dans la lignée du travail qu’il réalisait à Alep avant de fuir la guerre : des influences de l’art ancien, des tableaux aux airs de parchemins… Mais sa technique a évolué, désormais il incorpore dans ses peintures des symboles de toutes les civilisations pour prôner le rapprochement des peuples.

Cette exposition baptisée « D’Alep à la Touraine, la continuité » est à découvrir ce lundi et ce mardi après-midi au Pavillon Charles X du Parc de la Perraudière de St-Cyr-sur-Loire. Un accrochage émouvant, politique, historique et surtout sincère de la part d’un homme de 51 ans qui veut rendre à la Touraine l’amour qu’elle lui donne.

Pour en savoir plus, lire notre article consacré aux liens entre la Touraine et la Syrie sur 37 degrés.