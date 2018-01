Chambray-lès-Tours conserve la semaine de 4 jours ½ à l’école

Un choix plébiscité par les parents.

Pour l’instant, Chambray-lès-Tours fait figure de pilote dans la métropole tourangelle : alors que Tours a déjà annoncé que les élèves de ses écoles repasseraient à la semaine de 4 jours en septembre et que de nombreuses villes pourraient suivre ce schéma dans les prochaines semaines depuis que le gouvernement leur laisse le choix, la commune de Christian Gatard a choisi de conserver le rythme scolaire mis en place sous François Hollande avec classe le mercredi matin.

La décision a été prise rapidement et semble s’être imposée aux familles dans les premières semaines de l’année scolaire. Suite à une consultation des parents (qui a mobilisé 85% des familles d’après la municipalité), 59% ont choisi de ne pas changer l’organisation actuellement mise en place pour le millier d’élèves des écoles publiques. Les enfants ont également été consultés sur la question, via le conseil municipal des enfants. La démarche a permis de lancer un système d’activités périscolaires « à la carte » permettant aux CM1 et CM2 de choisir entre deux activités.

Le maire de Chambray Christian Gatard semble se satisfaire de cette décision dans la mesure où elle prend en compte les rythmes des enfants plutôt que ceux des parents ou des professeurs désireux pour certains de conserver un mercredi sans cours. Il se réjouit également que, contrairement à d’autres communes, la question du coût financier de la semaine de 4 jours ½ n’ait pas nécessairement fait pencher la balance. Cela dit, il conçoit que les nouveaux rythmes ont pu entraîner plus de fatigue, en particulier pour les maternelles, du coup ces derniers ne sont pas forcément réveillés de leur sieste l’après-midi s’ils ont besoin de sommeil.

Enfin, la municipalité chambraisienne n’est pas fermée au débat et explique que si les familles ressentent le besoin de relancer une consultation sur les rythmes scolaires dans l’avenir cela sera fait, quitte donc à revenir ultérieurement à la semaine de 4 jours.

Photo : l'école Chappe à Chambray.