L'énergie d'Anaïs séduit Oésia

La chanteuse y était en concert vendredi soir.

Anaïs, la chanteuse déroutante de « Mon Coeur, mon amour » était présente à Oésia ce vendredi soir pour un concert présentant son cinquième album « Divergente ». Un album très pop, très soul, déjanté, mélodieux et inventif... Un reflet parfait de son auteure qui se retrouve entourée sur scène par Bertrand Dessoliers, bassiste de No One is Innocent, ou encore Davy et Anthony Honnet, de jeunes piliers de la scène soul funk,

Artiste à l'énergie communicative, Anaïs empreinte mille routes à la fois pour partager son plaisir avec son public. Pendant 1h30, elle traîne sa bonne humeur et sa poésie musicale, des ses titres connus comme « J’ai retrouvé mon mojo » en passant par un jam de jazz, à du swinging 60’s… Un cocktail savoureux et apprécié du public.

Patricia Pireyre