Tours Métropole : 15 points au conseil lundi soir

Dont un sur l'aéroport.

Lundi soir à 19h30, les élus de Tours Métropole se réunissent pour le 1er conseil métropolitain de 2018. Pas vraiment de gros sujet à l'ordre du jour parmi les 15 points figurant sur l'ordre des discussions, mais la question de l'aéroport pourrait tout de même entraîner quelques discussions. Le tourisme et la voirie seront également abordés.

Voici le détail du programme de la réunion, qui est publique :

INSTITUTIONS : rapporteur Monsieur Philippe BRIAND;



1) Désignation de représentants de Tours Métropole Val de Loire dans différents organismes.

2) Composition des commissions thématiques de Tours Métropole Val de Loire - Modifications.

3) Délégation d'attribution du Conseil au Président et au Bureau.

4) Compte rendu des décisions adoptées par le bureau dans sa séance du 4 décembre 2017, des arrêtés n°2017-107 à 2017-131 et des marchés attribués en novembre 2017.



FINANCES : rapporteur Monsieur Christian GATARD;



5) Exercice budgétaire 2018 - Autorisation à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement (dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précèdent) - Budget principal.

6) Transfert des compétences à la Métropole - Autorisation de transfert des contrats.

7) Versement de la participation annuelle de Tours métropole val de Loire au syndicat mixte pour l'aménagement et le développement de l'aéroport international de Tours - Exercice 2018 - Avance sur la participation 2018.

8) Renégociation de l'encours de la Caisse des Dépôts et Consignations - Budget transports.



TOURISME : rapporteur Monsieur Christophe BOUCHET;



9) Convention de délégation de service public à la SPL Tours Val de Loire Tourisme - Versement du 1er acompte de la participation à l'office de tourisme pour 2018.

10) Installation du comité technique au sein de la SPL Tours Val de Loire Tourisme et composition.



INFRASTRUCTURES : rapporteur Monsieur Fréderic AUGIS;



11) Tarifs 2018 des travaux en régie et droits de voirie.



HABITAT : rapporteur Madame Alexandra SCHALK-PETITOT;



12) TOUR(S)HABITAT (OPH) - Changement d'appellation.



AMENAGEMENT URBANISTIQUE : rapporteur Monsieur Christian GATARD;



13) Révision du PLU de Luynes - Définition des modalités de concertation.

14) Modification n°5 du PLU de Ballan-Miré - Approbation.



GEMAPI : rapporteur Monsieur Jacques LE TARNEC;



15) Modifications statutaires du Syndicat d'Aménagement de la Vallée de l'Indre (SAVI).