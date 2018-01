Après Chloé et Chassol, Polo & Pan rejoint le festival Allotropiques

La deuxième édition du festival débute mardi 30 janvier.

Voilà encore un peu plus de chaleur dans la programmation d'Allotropiques, le festival d'hiver du Temps Machine qui organise sa deuxième édition du 30 janvier au 4 février à Tours et Joué, notamment.

Résolument électro et pointue, "tournée vers l'émergence et l'innovation", la liste des artistes comportait déjà le live de Chloé, Chassol, Dj Coco et Koko, Tanika Charles ou encore Peter Kernel. Tout en haut de l'affiche, on trouve également Polo & Pan, attendu pour un DJ set vendredi 2 février au soir dans la grande salle du Temps Machine.

Si vous ne connaissez pas encore Polo & Pan, vous avez néanmoins peut-être déjà entendu un tube apparu l'été dernier, La Canopée, c'est de l'électro en français, doux, poétique, et aérien. Un duo qui a de quoi vous faire décoller...

Sinon, Allotropiques ce sera aussi des rendez-vous à l'Hôtel Gouin, au Centre Aquatique du Lac ou à la bibliothèque centrale de Tours... Une semaine variée, audacieuse, déroutante voire déconcertante mais sûrement assez plaisante. Une expérience pour laquelle vous pouvez réserver vos places par ici, et si vous voulez en savoir plus ça se passe sur 37 degrés.