Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Temps gris avec pluie et boue sur le sol : conditions idéales pour un trail relevé ce dimanche à St Avertin, avec une nouvelle édition du Bol d'Air au Château de Cangé.

La compétition a eu du succès avec plus de 300 participantes et participants sur les différents parcours de 7,5 et 13km autour du monument.

Découvrez le reportage photo de James Techer...