Peinture et sculpture : 34ème édition du salon de Ballan-Miré

Le week-end des 27 et 28 janvier.

Le Salon de Peinture et Sculpture de Ballan-Miré revient pour le dernier week-end de janvier. Plus de vingt artistes peintres, sculpteurs et plasticiens seront présents durant les deux jours.

Les temps forts du salon :

- Durant les deux jours, le public est amené à voter pour son artiste favori.

- Vernissage et remise des prix du jury le samedi à 18h

- Vin d’honneur de clôture et remise des prix du public le dimanche à 18h

Invitée d’honneur « Sculpture » : Hélène ROUSSEAU SELLIER-DUPLESSIS, céramique (elle a grandi auprès de parents céramistes et produit aujourd'hui marionnettes mythologiques, coffrets oniriques, panneaux, chimères…)

Invitée d’honneur « Peinture » : ESPOLISTO, technique mixte sur toile (dans sa recherche plastique, elle explore différents mediums, alternant surface et volume. Ainsi, peinture et sculpture se répondent, se transfusent. Ses expérimentations sur les propriétés chimiques des peintures sont au cœur de son art, elles lui inspirent des toiles à mi-chemin entre figuratif et abstrait).

Informations Pratiques :

Entrée libre - tout public - de 10h à 18h

Au Centre d’Animation de La Haye, 37510 Ballan-Miré

