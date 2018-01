Piscine, halle du marché, économie… : riche année 2018 à Fondettes

Sélection de 10 chantiers en cours sur la commune.

Il y a quelques jours, le maire de Fondettes Cédric De Oliveira – par ailleurs président des maires d’Indre-et-Loire – présentait ses vœux Salle de l’Aubrière. A mi-mandat, l’élu LR s’est félicité d’avoir réalisé ou engagé 90% de son programme de campagne de 2014 et les projets sont encore nombreux sur la commune. Voici ce qui va bouger dans les prochains mois :

Travaux :

« Nous avons souhaité prioriser des rues fréquemment empruntées et n’ayant pas fait l’objet des travaux nécessaires à leur entretien depuis de très nombreuses années. L’objectif est de réaménager totalement une voirie par an en terme de revêtement, de création de trottoirs, de pistes cyclables et de places de stationnement, d’effacement des fossés, d’enfouissement des réseaux, d’installation d’un éclairage public beaucoup moins énergivore. En 2018, ils concerneront la rue de la Bruzette, mais également les rues Pierre de Ronsard et Maryse Bastié, ainsi que la rue du Vicariat. Durant les trois prochaines années, des efforts importants seront consentis pour améliorer les conditions de circulation et votre sécurité sur le territoire communal qui comptabilise 120 kilomètres de voirie (200 à Tours). »

Rénovation de l’Aubrière :

« En 2018, c’est au tour de la petite salle de l’Aubrière, que nous avons rebaptisé salle Jacques Villeret, de bénéficier d’importants travaux pour redonner à l’Aubrière toute l’envergure qu’elle mérite, tant dans l’organisation des activités pratiquées que dans l’accueil de grands événements comme le festival de magie ou la fête des aînés. »

Logement :

Les appartements de la résidence « Le Maymoni » sont en cours de livraison. Ce sont 120 nouveaux logements en cœur de ville, dont 36 logements à loyer modéré. Non loin, Le « Jardin des magnolias » proposera 75 nouveaux logements dans l'avenue du général de Gaulle dès 2019, dont 23 locatifs à loyer modéré. La construction débutera dans quelques semaines alors que celle du « Hameau de Valbruze » Rue de la Bruzette a déjà débuté pour 35 nouvelles maisons individuelles, dont 11 à loyer modéré. Cédric De Oliveira indique que « chacun des programmes immobiliers de la ville associe accession à la propriété et logements à loyers modérés, pour permettre à de jeunes familles ou aux seniors dont les retraites restent modestes de faire le choix de vivre à Fondettes. »

Jeunesse :

La Maison de la Jeunesse doit ouvrir en 2020 sur le site de l’Espace culturel de l’Aubrière. Une consultation va être lancée prochainement pour étayer le projet. Par ailleurs, le maire de Fondette a annoncé la toute première édition de la Fête des enfants pour le dimanche 18 février « avec un spectacle musical des célèbres Zim’s pour lequel tous les enfants des écoles recevront très prochainement une invitation. »

A la cantine, l’objectif de 30% de produits bio est atteint (idem pour le portage des repas à domicile des personnes âgées). « Au 1er janvier 2020, ce chiffre atteindra les 50 % » indique Cédric De Oliveira.

Finances :

Pas de hausse des impôts locaux en 2018. Cette année, « le principal effort sera une nouvelle fois porté sur nos dépenses de fonctionnement : maîtrise de la masse salariale, économies sur les dépenses de carburant grâce à l’acquisition de véhicules électriques et sur les dépenses de chauffage grâce à la renégociation de nos contrats gaz, réduction des dépenses d’énergie consommées par l’éclairage public grâce au remplacement des anciens candélabres et à l’utilisation d’ampoules moins énergivores » note l’élu.

Halle de la Morandière :

« La halle offrira non seulement aux commerçants la possibilité de stationner leurs véhicules à l’intérieur même du bâtiment, mais permettra surtout de doubler le nombre de commerçants puisque, ce ne sont plus seulement 12 emplacements qui seront accessibles aux commerçants comme c’était le cas jusqu’alors, mais 23. » Cédric De Oliveira indique que les emplacements sont déjà complets. De plus, la halle accueillera des animations (vide-greniers, concerts, pièces de théâtre et séances de cinéma). A côté, il y aura un parvis avec jets d’eau, des places de parking, un jardin botanique et des jeux.

Centre aquatique :

Tours Métropole y investit 10 millions d’€. « Les engins de chantier vont faire leur apparition dans quelques semaines sur le site des Grands Champs pour la construction de la piscine proprement dite. Un espace moderne et ludique avec un bassin sportif de 25 mètres, un bassin d'apprentissage de 150 mètres carrés, une pataugeoire, mais également un sauna, un solarium et un toboggan intérieur » liste le maire. Les écoles pourront y venir ainsi que les salariés entre midi et 2. Il y aura aussi de l’aquagym ou des séances pour bébés.

Maison intergénérationnelle :

Une étude « approfondie » est lancée pour la reconversion du site de la Perrée jusqu’alors occupé par le centre technique municipal.

Sécurité :

« Le dispositif « voisins vigilants » se développe dans de nombreux secteurs de la ville avec 18 quartiers actuellement inscrits dans cette démarche citoyenne de proximité, soit 750 habitations. L'année 2018 verra l’installation de 28 caméras aux abords des bâtiments municipaux et des lieux publics les plus fréquentés pour limiter les risques de dégradations et d'incivilités. »

Économie :

« De nouvelles entreprises choisissent chaque année Fondettes pour s'installer, notamment dans la zone d'activités des Deux-Croix avec six nouvelles entreprises créées en quelques mois : salle de fitness, cabinet médical, entreprise de maçonnerie, cabinet d’avocats... Une zone des Deux-Croix qui accueillera bientôt l’établissement et service d'aide par le travail de Tours Nord dont le futur déménagement à Fondettes créera 90 emplois. Les travaux de construction d’un bâtiment de plus de 3 000 m² débuteront dans quelques semaines. Des ateliers bois et menuiserie, mais aussi d’entretien des espaces verts et de conditionnement devraient ouvrir leurs portes au premier semestre 2019. »