En 2018, 7 millions d'€ d'investissements à Chambray

Le maire a présenté ses vœux cette semaine.

Le maire de Chambray-lès-Tours Christian Gatard présentait ses voeux à la population cette semaine, et il a rempli la salle Yves Renault, en prenant soin d'accueillir tout le monde à l'entrée avec son épouse.

Un peu de piano pour attendre le lever de rideau, puis une vidéo pour faire le point sur les dernières réalisations (rond point des coqueplicots, rénovation de certaines salles municipales, premiers pas de l'éco-quartier de la Guignardière, sans oublier l'écoute apportée aux anciens avec la mise à disposition d'une navette pour leur permettre de faire leurs courses) puis on est entré dans le vif du sujet : les projets de 2018, au cours de laquelle la métropole va prendre de plus en plus de place (par exemple c'est désormais elle qui paie pour les travaux de voirie).

Pour Chambray, la Métropole va avoir un rôle prépondérant puisqu'elle va décider de la seconde ligne de tram qui desservira l'hôpital Trousseau à l'horizon 2024/2025. Cette date n'est pas anodine puisqu'elle va correspondre à la construction du nouvel hôpital Trousseau.

L'attractivité que suscite Chambray en matière de marché immobilier qui grâce à une politique d'investissement sur les acquisitions immobilières municipales permet par ailleurs à la commune d'être décideur face aux promoteurs.

En matière d'investissement, Chambray ce sont environ 7 million d'euros qui seront inscrits au budget, avec la poursuite du plan d'entretien des voiries ou la réfection des salles municipales et l'extension du gymnase de la Fontaine Blanche où jouent les filles du CTHB en handall. De quoi faire dire au maire que la ville est "dynamique et à la pointe de l'innovation."

Roger Pichot