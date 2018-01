Mettray : fin des travaux sur la D476

Elle rouvre ce vendredi 19 janvier.

Après six mois de chantier, les travaux de reconstruction du pont de la RD476 sur la voie ferrée entre St Cyr-sur-Loire et Mettray se terminent. Le chantier, un peu plus long que prévu, a duré 6 552h. 11 entreprises étaient mobilisés, avec 6 ouvriers en permanence. Objectif : poser un tablier de pont de 6,6 tonnes, notamment.

La route, fermée à la circulation dans les deux sens depuis le 26 juin, va rouvrir à compter de ce vendredi 19 janvier – 18h. Le chantier a été financé par la Conseil Départemental d'Indre-et-Loire pour un montant de 600 000€ et il a permis l’élargissement de la voie qui est passée de 4,5m à 8,5m avec le doublement de la voie et la création de deux trottoirs.

Le franchissement de ce pont peut désormais s’effectuer à double sens.

Avec communiqué.