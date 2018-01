Une 1ère Nuit de la Lecture samedi à Chambray-lès-Tours

La médiathèque participe à cet événement national.

On évoquait il y a quelques jours le programme de la Nuit de la Lecture à Amboise et Montlouis, Chambray s'apprête également à proposer toute une soirée autour du livre ce samedi au sein de sa médiathèque, et ce sera une première pour la commune de la métropole tourangelle.

De 17h à 23h, voici le programme :

- Découverte des nouvelles liseuses et du logiciel Nom@de qui propose de nombreux ouvrages et films en ligne

- 17h-18h : Evénement pour les 5-9 ans, A la recherche du livre disparu dans les rayonnages...

- 17h : pour les moins de 5 ans, lecture de Kamishibaï, une technique japonaise unique en son genre avec un petit théâtre en bois

- 18h : atelier théâtre de la Tite Compagnie pour les enfants

- 18h30 : la même chose, mais pour les adultes

- 19h : venez lire en pbulic vos livres favoris et échanger sur vos coups de coeur littéraires

- 20h : récits de fables de La Fontaine par Stéphane Titeca et extraits de sa nouvelle création en avant-première

- 21h : lectures à partager jusqu'à 23h, et il faut s'incrire à l'avance au 02 47 43 17 43.

Tous les événements sont gratuits.