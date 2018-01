De grands projets pour l’école Tamisier à La Riche

L’école maternelle doit être reconstruite.

Au cours de ses vœux pour l’année 2018 présentés mercredi soir (et dont on vous parle plus longuement ici), le maire de La Riche Wilfried Schwartz a fait une annonce importante au sujet de l’école Henri Tamisier de la commune : il a évoqué le lancement d’une étude pour la construction d’une nouvelle école maternelle sur le site actuel de l’établissement. « L’école a besoin de rénovation » a précisé l’élu qui compte missionner un cabinet d’architectes sur ce dossier, l’objectif étant notamment de faire tomber les préfabriqués pour améliorer le confort des élèves. Les phases de travaux se feraient de manière successives afin d’assurer le maintien des activités.

Dans le même temps, Wiflried Schwartz a confirmé que les actions éducatives faisaient partie des priorités de son mandat. Il a précisé qu’elles seraient même amplifiées en 2018. Depuis son élection en 2014, 110 000€ ont notamment été investis pour la sécurisation des écoles de la commune avec la mise en place remarquée de barrières pour fermer les rues et éviter les accidents à la sortie des établissements.

100 000€ ont également été mis sur la table pour numériser les écoles (via l’achat de tableaux numérique, par exemple). La commune ayant l’ambition de relier 80% de ses habitants à la fibre cette année, toutes les classes seront connectées à Internet, trois ordinateurs seront disposés dans chacune d’elles. Au total, ça représente 1 million d’euros investis depuis 2014.

Quant aux rythmes scolaires, le sujet n’est pas encore tranché. La Riche devrait trancher dans les prochains mois sur le maintien, ou non, de la semaine de 4 jours et demi avec temps d’activités périscolaires après la classe. Une concertation auprès des familles doit faciliter la décision.