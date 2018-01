St-Pierre-des-Corps : des postes à pourvoir dans le ferroviaire

Des formations sont proposées.

Le secteur du ferroviaire compte de nombreuses entreprises en Touraine (pas seulement la SNCF) et il recrute : de nombreux postes sont à pourvoir en CDI, notamment dans la maintenance des matériels roulants, fait savoir Pôle Emploi en ce début d'année.



Les postes s'adressent à des personnes intéressées par la technique et ayant la minutie pour qualité. Il faut aussi être prêt à voyager pour le travail.



Conditions pour postuler : disposer d’un CAP dans un domaine technique (électricité, électrotechnique, mécanique, automatisme, maintenance auto, etc.). Une réunion de présentation est organisée prochainement par Pôle Emploi avec FERROTRACT, IMATEQ, MECCOLI et VITAMOTOR. Pour participer vous pouvez envoyer votre CV à formationmaintenancerail.37073@pole-emploi.fr (et il n'est pas forcément nécessaire d'être formé à la maintenance ferroviaire, les entreprises proposent leurs propres cursus).

Avec communiqué.