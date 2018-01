"La Princesse, l'Ailleurs et les Sioux" c'est samedi à St-Pierre-des-Corps

Par le Barroco Théâtre.

"La Princesse, l'Ailleurs et les Sioux" sera présentée ce samedi 13 janvier à 15h au Centre Culturel de St-Pierre-des-Corps.

Le pitch :

"Depuis quelques temps, la mémoire de Madame Pimprenelle s'efface et, soucieux de la stimuler, Monsieur Sigismond décide d'apprendre une langue étrangère ; pourquoi pas le sioux. Rien de tel pour s'astiquer les neurones. Il s'attelle à la tâche, mais Madame, elle, ne s'y met pas.

Les absences de Madame Pimprenelle sont de plus en plus fréquentes et elle disparaît. Enfin, elle est bien là, mais son esprit est ailleurs. Dans un Ailleurs où elle devient la Princesse Pimprenelle de Falbala. Monsieur Sigismond l'attend donc, le temps qu'il faut. Il fait les courses, prépare les repas, s'occupe comme il le peut de cette Princesse de Falbala qu'il ne connaît pas – et qui traite bien mal son valet – attendant que revienne sa chère Madame Pimprenelle. Les héros ne sont pas toujours ceux que l'on croit."

Infos : 02 47 44 91 27.