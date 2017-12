Au galop sur l'A10 entre Chambray et Veigné

Une œuvre d'art sur l'autoroute.

Depuis quelques jours, bonne nouvelle : on peut de nouveau rouler à 90km/h entre Chambray-lès-Tours et Veigné sur l'A10, dans la zone où une troisième voie de circulation est en train d'être aménagée (les travaux vont se poursuivre pendant presque toute l'année 2018).

Alors que les perturbations sont fréquentes dans ce secteur (il y avait par exemple des ralentissements ce jeudi, et d'autres sont annoncés dans le week-end), cette modiification de la circulation va plutôt dans le bon sens. On passe du trot au galop, pourrait-on dire pour faire une métaphore. Et ça tombe bien, en ce moment, des chevaux au galop sont visibles sur le bord de l'autoroute au sud de Chambray.

L'oeuvre placée après la sortie de Joué-lès-Tours en direction de Bordeaux est signée Ma Zhong Yi et elle est baptisée Ride on the highway. Elle représente des chevaux en train de galoper dans différents mouvements. Au total il y a pas moins de 105 panneaux et en pasant en voiture à une certaine vitesse, l'illusion d'optique est parfaite. A découvrir jusqu'au 19 janvier si vous passez par là...

Ma Zhong Yi a grandi à Shanghaï et s'est installé à Tours où ila obtienu son Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique (DNSEP) à l’École des Beaux-Arts. Il y a enseigné les arts plastiques de 2011 à 2013.

A noter que pendant les deux semaines de vacances scolaires, les travaux seront en pause sur cette portion de l'A10.

Photo : Vinci Autoroutes.