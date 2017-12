BADMINTON : Tournoi de Noël à Fondettes

Il a réuni une trentaine de participants.

Samedi 16 décembre l'ASF Badminton de Fondettes organisait le Tournoi Familial en double de Noël (parents et enfants)



Une trentaine de participants ont composé, 6 équipes de 4 et 2 équipes de 3 en libre choix se sont rencontrées en 3 matchs en deux sets de 11 points.



Avant de donner le top départ, Franck, le président, a invité à observer une minute de silence à la mémoire de l'ancien maire de Fondettes, Mr GARRIDO, décédé dans la nuit du 14 décembre.



Les matchs ont ensuite démarré sur les chapeaux de roues, enfants comme adultes, novices et débutants comme chevronnés, tous pressés de jouer. Tout s'est déroulé dans la bonne humeur, avec de nombreux fous rires car il y a de quoi rire lorsque, nous parents novices, nous nous retrouvions à ne pas rattraper le volant, à croire qu'il y avait un énorme trou dans notre raquette et entendre nos enfants nous dirent "bah alors maman qu'est ce que tu fais !?" ou encore "mais vas-y papa, bouge". Nous avions aussi des licenciés adultes accompagnés de leurs enfants, du très jeunes au moins jeunes, certains ayant plutôt l'habitude de courir, sauter...



Toutes les équipes se sont rencontrées et tout le monde est reparti avec le sourire, signe d'une après-midi passée bien agréable où enfants et parents ont pu partager leur passion pour le badminton.

Patrick Gaubin pour l'ASF Badminton