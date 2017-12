Les hypermarchés en question dans la métropole de Tours

EELV critique notamment le transfert du Leclerc de Fondettes.

Ce lundi soir, les élus de Tours Métropole ont voté une délibération sur l’aménagement du pôle économique Nord-Ouest de Fondettes... Dans cette zone, on prévoit notamment la construction d’un hypermarché Leclerc, en fait un transfert du magasin déjà présent dans la commune. Cette perspective déplait à l’élu écologiste Emmanuel Denis :



« Les années passent et j’ai l’impression qu’on est encore dans une stratégie consistant à multiplier le nombre d’hypermarchés sur la métropole alors que l’on va passer à d’autres types de commerce avec le e-commerce. On se rend compte année après année que les hypermarchés perdent du chiffre d’affaire. En plus les grandes galeries vident les centres-villes du commerce de proximité. A un moment il faut que collectivement on se pose la question de la stratégie commerciale de la métropole. On parle de zones d’activités économiques et imaginer un hypermarché dans cette zone est une anomalie. Je veux être sûr que l’on ne va pas augmenter la densité commerciale du département déjà très élevée. On ne peut pas prétendre qu’on va créer des emplois alors que des hypermarchés comme Géant Casino à La Riche sont en train de mourir. »



Le maire LR de Fondettes Cédric De Oliveira a pris la parole juste après, regrettant qu’Emmanuel Denis n’ai jamais répondu à son invitation de se rendre dans la commune pour discuter du projet : « oui Fondettes sollicite la métropole pour transférer son Leclerc. Je tiens à souligner et rectifier plusieurs choses... Là où doit s’installer ce Leclerc on est sur une ZAD votée en 2008. Ce Leclerc doit se transférer, il est temps car il est dans un état lamentable. il n’y a donc pas de problème sur ce dossier. »



Emmanuel Denis a pris acte regrettant un transfert doublé d’une extension de la surface commerciale.