Marché de Noël en fanfare à Chambray-lès-Tours

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Traditionnellement, la ville de Chambray organise son marché de Noël dans le centre bourg et c'était donc ce samedi 16 décembre. Plusieurs associations y tenaient des stands, entre autres de vin chaud (pris d'assaut vu la température très hivernale).

Comme les années passées, le marché de Noël s'articule aussi autour d'animations gratuites. Nous avons pu applaudir la fanfare les Net' en bull avec une musique toujours plus rythmée et entrainante.

La déambulation des phalènes de la compagnie Cosmos montée sur échasses a enchanté les enfants mais également les grands avec une déambulation tout en grâce, disparue en laissant juste le souvenir de couleurs chatoyantes.

Les jeunes musiciens de l'ensemble de cuivres de l'école de musique ont montré leur talent lors d'un concert donné sur le parvis de la mairie.

Pendant ce temps la compagnie Colbok avec les potes au feu proposait un conte familial « La jeune fille au cœur glacé » autour d'un jardin de feu.

Mais la personne la plus importante fut le Père Noël qui distribua beaucoup de friandises aux enfants et qui leur proposait un tour en calèche autour du marché.

Enfin, évoquons la présentation de la carte de vœux réalisée par les enfants de l'école Claude Chappe et le vernissage de l'exposition « fluoRessence » : les enfants se sont inspirés des peintures du douanier Rousseau et de Julien Colombier ce travail a été mené en collaboration avec deux artistes Stéphanie Letessier et Agnès Billard.

Roger Pichot