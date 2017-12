Emotions avec Michel Jonasz à Joué-lès-Tours

Il était à l'Espace Malraux cette semaine.

L'Espace Malraux affichait salle comble ce jeudi pour le concert du Michel Jonasz Quartet.

Le chanteur a reformé le groupe créé il y a trente ans pour la sortie d'Unis vers l'Uni et c'est vrai qu'on les sent heureux de se retrouver ensemble. D'ailleurs, tout au long de la soirée où Michel Jonasz enchaîne ses succès, et malgré un souci de son, le public a l'impression de retrouver un ami de longue date avec qui il reprend en chœur refrains et couplets.

Le chanteur ponctue ses chansons de présentations pleines d'humour qui lui permettent de se mettre le public dans sa poche. Il termine sa prestation pour un medley intimiste où ses musiciens et lui s'installent avec quelques instruments en bout de scène pour être plus proches des spectateurs.

Michel Jonasz souhaitait faire "danser les âmes" hier soir. L'objectif a été plus qu'atteint. Voici les images...

Claire Vinson