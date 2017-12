Exercice de sécurité à Mettray ce jeudi

Dans la ZI des Gibaudières.

"Un exercice de sécurité civile se déroulera jeudi 7 décembre en début d’après-midi dans l’entreprise De Sangosse, usine de traitement des eaux" précise la préfecture d'Indre-et-Loire ce mercredi.

Cet exercice s’inscrit dans le cadre de la réglementation applicable aux installations industrielles relevant de la directive européenne dite »Seveso II ». Les établissements de ce type font l’objet d’un plan particulier d’intervention (PPI) en vue de la protection de la population, des biens et de l’environnement.

L’exercice servira notamment à tester la chaîne de l’alerte, la coordination des acteurs et la pertinence des différents plans : plan d’opération interne (POI) de l’exploitant et PPI, tester le fonctionnement du centre opérationnel départemental et la bonne remontée des informations.

Pour les besoins de cet exercice, les sirènes d’alerte de la population seront déclenchées par l’exploitant entre 14h et 14h30. La population résidant dans le périmètre du plan (rayon de 1 800 m autour du site) participera à l’exercice en se mettant momentanément à l’abri et en se confinant. La commune concernée est Mettray.

"Il n’y aura qu’une présence minimale des secours sur le site. Aucune restriction de circulation ne sera mise en place" inidique la préfecture.