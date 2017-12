Tramway : la circulation toujours perturbée

En raison d'un incident technique, le tramway est en partie coupé ce mardi 05 décembre à Tours

En raison d'un problème technique à proximité de la station Trois Rivières, la ligne Tram A est actuellement perturbée sur sa partie nord.

Au Nord le Tram A circule uniquement en boucle : Entre Vaucanson et Coppée. Les Stations tram Beffroi, Trois Rivières, et Christ Roi ne sont pas desservies



Pour effectuer le trajet entre Coppée et Tranchée, vous devez vous reporter aux bus Plan B. Les bus plan B circulent en boucle entre Coppée et Tranchée et desservent les arrêts Plan B : Rotterdam, Beffroi, Trois Rivières, Christ Roi et Tranchée.

Retrouvez vos arrêts du Bus Plan B, en cliquant ici.

Des difficultés auxquelles viennent s'ajouter celles au sud en fin d'après-midi. Suite à une coupure d'éléctricité, le tramway ne circule plus non plus entre le terminus Jean Monnet et Joué-Hôtel de Ville.

Les Stations tram Rotière, Rabière, Bulle d'O et Lycée Jean Monnet ne sont pas desservies

Pour effectuer le trajet entre Joué Hôtel de Ville et Lycée Jean Monnet, vous devez vous reporter aux bus Plan B. Les bus plan B circulent en boucle entre Joué Hôtel de Ville et Lycée Jean Monnet et desservent les arrêts Plan B : Rotière, Lavoisier, Coubertin et Lycée Jean Monnet.

Retrouvez vos arrêts du Bus Plan B, en cliquant ici.

Plus d'informations sur le site de Fil Bleu

Avec communiqué