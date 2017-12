L’Expérience fait le plein à la Parenthèse de Ballan-Miré

Samedi 2 décembre, la Cie les 3 sœurs proposait son Expérience épisode 1.

Ecrit et mis en scène par Elsa Adroguer et Sonia Fernadez Velasco, L'Expérience est à la fois porté par des comédiens talentueux : Elsa Adroguer, Sonia Fernandez Velasco, Mickaël Teyssié, Julien Pillot et en commentateur et voix Off Philippe du Janerand, mais aussi par son originalité et interactivité. En effet après l’intervention télévisée de Philippe du Janerand les spectateurs sont invités à quitter la salle pour se rendre dans des salles annexes de La Parenthèse. Les spectateurs sont alors amenés dans un jeu de rôles dans lesquels il leur faudra mimer la joie, la colère, la peur ou trouver le nom qui sera donné à un avatar (joué brillamment par Julien Pillot)

Puis le public rejoint la salle de spectacle mais là nous ne vous en dévoilerons pas plus afin de garder la surprise pour les prochains spectateurs.... A voir et à vivre...



Roger Pichot