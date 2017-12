Ces marchés de Noël à découvrir dans Tours Métropole...

Vous allez pouvoir faire la tournée des artisans et créateurs dans les prochains jours.

Le marché de Noël du Boulevard Heurteuloup de Tours est certainement celui qui voit passer le plus de monde chaque année en Indre-et-Loire... Mais ce n'est peut-être pas le plus intéressant. De plus, il ne faut pas forcément aller très loin pour dénicher de vraies bonnes idées de cadeaux et se faire plaisir au moins avec les yeux...

Chaque année, à St Avertin, le Château de Cangé accueille un marché de Noël remarquable et remarqué : 100 exposants seront présents ces 9 et 10 décembre de 10h30 à 20h (19h dimanche) !

Organisé par le Comité des fêtes, celui-ci proposera buvette, assiettes d’huîtres, sandwichs, crêpes salées/sucrées, marrons et vin chaud. Pour les enfants plusieurs animations sont proposées : le Père Noël, un manège, des déambulations d’échassiers (avec la Cie Lilamayi), une maquilleuse, un lâcher de ballons, un orgue de Barbarie, des balades en traineau derrière des chiens de sauvetage Un chocolat chaud sera offert aux enfants. Entrée gratuite. Adresse : 126 Rue de Cangé.

Toujours dans l'agglo, le restaurant scolaire de Savonnières fait son marché de Noël le samedi 16 et le dimanche 17 décembre. C'est la dernière association du département à gérer une cantine dans son intégralité. Elle s'installera Salle MAME et Place des Charmilles. "Plus de 40 exposants nous suivent dans ce projet, et nos visiteurs pourront profiter de nombreuses animations comme des ballades en calèches, du manège, faire des photos avec le père Noël , voir des spectacles de cracheurs de feu, feu d'artificice le samedi soir, déguster des crêpes, fouées et tartiflettes, vin chaud..." nous écrit l'équipe.

Non loin de là, les 9, 10, 16 et 17 décembre, Villandry accueille un marché de Noël avec des artisans d'art au 15 Rue de la Mairie. Au programme :

Sandrine Housseau - décoration d'intérieur

David Valence - ébéniste-marquéteur

Malica Lestang - relieuse

Terres d'âme - céramique

La Savonnerie tourangelle - savons artisanaux

Vous organisez aussi un marché de Noël ce mois-ci ? Dîtes-le nous en nous écrivant à contact@info-tours.fr.