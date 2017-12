Une nouvelle crèmerie à Luynes

Par une enseigne déjà présente à Fondettes et Ballan-Miré.

C'est l'hiver, une période où les envies de fromages sont souvent assez importantes (même si le riche patrimoine tourangeau en la matière encourage à se régaler de tels produits toute l'année). Et parmi les commerces de proximité, force est de constater que les fromagers ont plutôt la cote. Exemple avec l'enseigne La Passion du Fromage qui ouvre une troisième boutique cette semaine dans l'agglo tourangelle...

Après Fondettes en 2015 et Ballan-Miré en 2016 voici Luynes pour 2017, dans le centre-bourg. 2 emplois sont créés pour l'occasion, et l'inauguration officielle est prévue ce samedi. 120 références de fromages français et étrangers sont annoncées avec également du beurre, des oeufs ou du fromage blanc.