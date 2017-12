Bientôt La Nuit du Prog Rock à Chambray

Avec Lazuli en tête d'affiche.

Lazuli sera en concert le samedi 9 Décembre à Chambray-lès-Tours à la salle Yves Renault à 20h avec Juk et Contreverse.



Le milieu du Rock est peu propice à l'exportation de la langue de Molière, mais Lazuli efface les frontières. En quelques années, le groupe est devenu l'ambassadeur de la France sur les plus grosses scènes internationales de Rock Progressif. Ils sont les héritiers des Peter Gabriel et autres Pink Floyd, le groupe Gardois se distingue par sa singularité, son instrumentation peu courante. LAZULI envisage ses chansons comme des toiles. Tour à tour on plane ou on est pris dans la tourmente, le temps se suspend ou s'accélère.

Renseignements et réservations Espace Yves Renault Chambray-lès-Tours.