Manifestation chez Castorama Chambray ce vendredi

Les syndicats s'inquiètent de suppressions de postes.

Les syndicats FO et CFDT appellent les salariés de Castorama et Brico Dépot (qui font partie du même groupe) à manifester ce vendredi devant Castorama Chambray-lès-Tours, dans la zone du Grand Sud. Le rendez-vous est fixé à 9h devant l'entrée du magasin de bricolage. Une pétition sera ouverte à la signature pour les clients et des tracts distribués aux automobilistes. Une cinquantaine de personnes sont attendues.

Les raisons de la mobilisation :

Les syndicats dénoncent les orientations du groupe KingFisher, la CFDT les qualifie de "low cost" et tournées vers les actionnaires : "430 millions d'euros leur ont été versés en 2016" dixit l'organisation qui craint 500 suppressions de postes dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Selon FO "une centaine d'assistantes RH voient leur métier passer à la trappe d'ici 3-5 ans" et 120 suppressions de postes seraient annoncées sur les plateformes logistiques.

La CGT, la CFTC et la CFE-CGC sont également mobilisées pour cette journée d'action nationale dans les enseignes.