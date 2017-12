Christophe Bouchet devient 1er vice-président de Tours Métropole

Le maire de Tours a été élu ce lundi soir.

Devenu maire de Tours il y a un peu plus d’un mois, en remplacement de Serge Babary élu sénateur, le centriste Christophe Bouchet a aussi pris du galon au sein de Tours Métropole. Depuis 2014, le maire de Tours en était 1er vice-président en charge de l’économie et du tourisme. Avec l’entrée de Serge Babary au Sénat, le poste s’est retrouvé vacant. On aurait pu penser qu’il serait repris par Thibault Coulon (LR), Christophe Bouchet s’était même déclaré favorable à cette possibilité... Mais non.



Ce lundi soir en conseil métropolitain, le maire centriste de Tours était seul candidat au poste de 1er vice-président. Il a obtenu 46 voix, 9 élus ayant voté blanc. Il sera donc désormais assis à la gauche du président Philippe Briand qui l’a accueilli par une bise appiyée.



« Être Tourangeau c’est défendre toutes nos collectivités. Je vous demande de compter sur moi pour le faire. Plus forts nous serons ensemble, plus nous arriverons à avancer » a déclaré Christophe Bouchet dans un cours discours, demandant à ce que l’on arrête d’opposer communes urbaines et rurales : « la force de la Métropole c’est d’avancer ensemble. Être Tourangeau, cela ne se limite pas à la ville de Tours. »

