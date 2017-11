La Compagnie Off souffle le chaud pour ses 30 ans

Retour en images sur l'anniversaire fêté au Point Haut samedi dernier.

Dans la fraîcheur des soirées de novembre en Touraine, dans les courants d'air glaciaux présents dans la zone industrielle des Grands Mortiers, là où se trouve le Point Haut, lieu de création culturelle abritant la Compagnie Off, la soirée de samedi fut finalement délicieusement chaude.

La raison ? Les 30 ans de la Compagnie Off que cette dernière avait décidé de célébrer comme il se doit dans le cadre de sa désormais traditionnelle soirée de novembre, habituellement appelée Blitz Witz Natch. Un anniversaire qui a passé en revue les créations les plus symboliques de la Compagnie Off depuis 30 ans. Et les curieux qui ont bravé le froid ne l'ont pas regretté, les Off sachant comme à leur habitude réchauffer la température...

Le reportage en images d'Isabelle Anno et Laurent Depeigne :