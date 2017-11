Navette Tours-Saint Pierre : La CFDT croit plus que jamais en son projet

C'est un mirage qui alimente régulièrement les débats dans l'agglomération tourangelle. La liaison des gares de Saint-Pierre-des-Corps et de Tours est un problème récurrent depuis l'arrêt des navettes « ptits gris » entre les deux gares en 2011 et la reprise du service par des liaisons classiques.

Un service jugé inadapté par beaucoup, usagers ou élus qui aimeraient que la situation évolue. Parmi ces derniers, des membres de la CFDT ont créé un comité de pilotage en 2013 et ont monté un dossier pour le retour des navettes dans lequel il estiment que les aménagements et travaux nécessaires à une navette en voie propre coûteraient entre 12 et 15 millions d’euros. « Pour chiffrer ce projet, nous sommes partis du prix indiqué par le guide RFF (Réseau Ferré de France) de l’année 2013, qui estime à 1,2 millions d’euros par kilomètre de voie et nous avons pris en compte les aménagements spécifiques à prévoir que ce soit sous le pont autoroutier ou l’élargissement du tamis du pont enjambant la rue Jolivet » explique Daniel Bernard, responsable du comité de pilotage du projet de la CFDT. Pour ce dernier, la question de la navette est une question majeure pour l'agglomération tourangelle : « On ne peut pas vouloir développer l'économie avec ce problème de relation entre les deux gares ».

« La liaison est aujourd'hui incompréhensible pour l'usager, qui doit comprendre qu'il doit prendre un TGV ou un train pour Nevers pour rejoindre Tours. Il y a un vrai problème d'identification à cette liaison » avance-t-il.

Un constat partagé donc mais dont la résolution bute notamment sur des questions financières entre la SNCF d'un côté, peu motivée jusque là à résoudre cette problématique qu'elle juge comme « un problème de transport urbain » et les élus de l'agglomération devenue métropole d'autre part qui aimeraient que les choses aillent plus vite.

D'autant plus que le comité de pilotage de la CFDT ne se contente pas d'un projet vague, mais au contraire présente un projet poussé et concret. Daniel Bernard explique ainsi qu'une nouvelle liaison par navette en site propre et dédié serait possible en empruntant la voie de service dédiée au nettoyage des trains (« un train par jour » note Daniel Bernard) présente en gare de Tours. « Il n'y a que deux problèmes techniques à résoudre, sur les 2,750 km de tracé : l'agrandissement du pont au niveau du rond-point de la Rotonde et le passage sous l'autoroute » précise notre interlocuteur. Des contraintes englobées dans le financement global du projet présenté (Ndlr : la direction de la SNCF estime elle à 24 millions d'euros selon Stéphane Coursier, directeur régional de la SNCF mobilités).

Détail du projet de navette porté par la CFDT

Et si la SNCF s'est montrée jusqu'à présent réticente à toute idée de projet de navette, les changements récents aux deux directions régionales (SNCF mobilités et SNcF réseaux) laissent entrevoir un dialogue plus constructif avait estimé de son côté Philippe Briand, le président de Tours Métropole. Daniel Bernard espère de son côté pouvoir ouvrir le débat avec cette nouvelle direction. Le projet porté par la CFDT est en tout cas jugé positif par les élus de la Métropole qui aimeraient également avancer rapidement sur ce dossier qui traîne depuis maintenant six ans.